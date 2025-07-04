مخاوف من تسريب الامتحانات الرسمية

Advertisement

كتبت" الاخبار": تتّجه الأنظار إلى التدابير التي من المفترض أن تكون وزارة التربية قد اتخذتها لضمان سلامة الطلاب والأساتذة وشفافية الامتحانات الرسمية المقرّر إجراؤها، الأربعاء المقبل، ومنع تكرار تسريب الأسئلة الذي حصل في العام الماضي، عبر منصات تعليمية، مع الإشارة إلى أنّ أصحاب هذه المنصات استدعوا إلى التحقيق يومها، بناء على شكوى من وزير التربية السابق ، ومن ثم أُخلي سبيلهم، بلا أي محاسبة، بعدما وعدوا بعدم تكرار فعلتهم.كذلك، يقود هذا الواقع، مرة جديدة، إلى التساؤل حول الأسباب التي تحول دون تفعيل بنك الأسئلة الذي يوفّر الكثير من الجهد ليلة الامتحان ويقطع الطريق على أي إمكانية للإيحاء بأسئلة المسابقات، شرط الحفاظ على درجة قصوى من السرّية والتكتّم على النماذج التي تم إدخالها إلى بنك الأسئلة.وتعتمد نماذج الأسئلة والمسابقات من بين مئات المسابقات التي يعدّها أساتذة من كل ، ومن ثم تُحمَّل على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرّيتها. واللجنة الموكلة بالمهمة يُحدد هيكليّتها التنظيمية وآلية عملها، فيما يحدّد وزير التربية تعويضات أعضائها.إلى ذلك، يجري طلاب الجنوب استحقاقهم، على وقع المُسيّرات ، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت وزارة التربية قد أخذت ضمانات من على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أو أنها بالحدّ الأدنى تواصلت مع السلطات المحلّية للتنسيق بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الطلاب والأساتذة. إلّا أنّ التواصل مع عدد من رؤساء البلديات في المناطق الجنوبية أظهر أنّ مثل هذا التنسيق لم يحصل أبداً. ولم يحصل أيضاً أي تدريب للأساتذة رؤساء المراكز والمراقبين في حال حصول أي حدث طارئ، علماً بأنّ هؤلاء سينتقلون إلى ثانويات غير ثانوياتهم ولا يعرفون أي تفصيل فيها.المفارقة أنّ التواصل مع الأساتذة والطلاب لا يظهر توجّساً لديهم من الاضطرابات الأمنيّة، إنما هناك قلق أكبر من مستوى المسابقات، بالنظر إلى أنّ استعدادهم للاستحقاق أتى في ظروف استثنائية أنجز عبرها الأساتذة المنهج بـ«طلوع الروح»، ومنهم من ظلّ يعطي دروساً جديدة حتى اليوم الأخير من العام الدراسي.