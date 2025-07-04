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لبنان
إسرائيل تستأنف التوغل في قرى الجنوب ونسف المنازل
Lebanon 24
04-07-2025
|
22:28
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استأنف العدو
الإسرائيلي
التوغل داخل الأراضي
اللبنانية
في الجنوب، ونسف 3 منازل على الأقل خلال أسبوع، في تصعيد خطير هو الأول منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
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فقد تسللت مجموعة إسرائيلية، يوم الخميس، إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع على أطراف كفركلا، وقامت بتفجيره بعد تفخيخه، ما أدّى إلى تدميره بالكامل. وكانت
إسرائيل
قد فجّرت في وقت سابق منزلاً آخر في بلدة حولا، تعود ملكيته إلى شخص اغتالته قبل أسبوع من تنفيذ التفجير.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الإسرائيلي لم يتسلل في المنطقة التي ينتشر فيها
الجيش اللبناني
، وبالتأكيد تسلل عبر نقاط بعيدة عن استحكاماته، لافتة إلى أن الجيش ينتشر في المنطقة الحدودية، لكنه لم يستكمل انتشاره على كامل المساحة الجغرافية، بسبب احتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي اللبنانية، وهو ما يعوق استكمال انتشاره، وذلك في إشارة إلى النقاط الخمس التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها، ومن بينها نقطة في كفركلا الحدودية في القطاع الشرقي.
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