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لبنان

هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 04:49
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أثارت هتافات سياسية داخل إحدى الخيم العاشورائية التي تنظمها حركة "أمل" في بيروت، بلبلة بين الحاضرين والمتواجدين، ما استدعى تحركاً لتدارك الأمر وتطويقه بعد حصول امتعاض ملحوظ.
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بحسب متابعين، فإن تلك المجالس تقيمها حركة "أمل" بشكل خاص، في حين أنه جرى السعي لمنع أي هتافات سياسية داخلها وحصر الأمر بالهتافات العاشورائية. لكن ما حصل في المقابل، وفق المصادر، هو أن  مجموعة من الشبان بادرت إلى إطلاق هتافات في غير مكانها، مع استدعى اعتراضاً واعتبار الأمر بمثابة محاولة لخلق بلبلة.
 
وعُلم أن بعض الجهات المعنية حاولت معالجة الأمر منعاً لحصول أي إشكالات لاسيما مع اقتراب المسيرات العاشورائية المركزية التي ستُقام يوم غدٍ الأحد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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