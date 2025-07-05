Advertisement

لبنان

بعد فيديو المسلحين.. عمليات دهم للجيش في زقاق البلاط

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1387091-638873136922353868.jpeg
Doc-P-1387091-638873136922353868.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المعلومات بأنّ قوة من الجيش نفذت مداهمات واسعة في منطقة زقاق البلاط - بيروت، وأوقفت عدداً من الشبان هناك.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أن العملية الأمنية حصلت على خلفية فيديو كشف عن ظهور مسلح في المنطقة المذكورة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح
lebanon 24
05/07/2025 15:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاشتباكات.. عمليات دهم للجيش في حورتعلا
lebanon 24
05/07/2025 15:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية دهم للجيش في بريتال
lebanon 24
05/07/2025 15:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... وعمليّات دهم للجيش
lebanon 24
05/07/2025 15:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-07-05
08:10 | 2025-07-05
07:40 | 2025-07-05
07:28 | 2025-07-05
07:25 | 2025-07-05
07:20 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24