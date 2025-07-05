بعد فيديو المسلحين.. عمليات دهم للجيش في زقاق البلاط

أفادت المعلومات بأنّ قوة من الجيش نفذت مداهمات واسعة في منطقة زقاق البلاط - ، وأوقفت عدداً من الشبان هناك.

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وذكرت المعلومات أن العملية الأمنية حصلت على خلفية فيديو كشف عن ظهور مسلح في المنطقة المذكورة.