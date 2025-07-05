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لبنان

بعد انتشار خبر عن انتحار سجين في رومية... توضيح من قوى الأمن

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:45
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
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يتمّ تداول خبر على صفحة خاصة بلجنة أهالي السجناء، حول "اقدام السجين (ع.ع) في السجن المركزي في روميه على انهاء حياته نتيجة عدم تأمين الأدوية اللازمة له".

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن توضح ما يلي:

إنّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وإن السجين المذكور بعد تعرضه لوعكة صحية ناتجة عن وضعه، كونه يعاني من امراض تنفسية (ربو وانسداد رئوي) نقل بحالة طارئة الى المستشفى التي يدخلها بصورة دورية للمعالجة، علماً انه كانت تتم متابعة حالته الصحية دورياً داخل السجن، والأدوية التي يحتاجها موجودة بصورة دائمة، وهو حالياً يتلقى العلاج اللازم في المستشفى.

لذلك، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالجميع، توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليهم استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.
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