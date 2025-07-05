غدًا... لا تسلكوا هذه الطرقات الداخلية في جونية

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"سيقام اعتبارا من الساعة 8،00 لغاية الساعة 17،00 من الواقع فيه 6-7-2025، سباق السرعة الثالث في منطقة .لذلك، ستتخذ لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية: إقفال طرق داخلية في اعتبارا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 17،00 من التاريخ المذكور على الشكل التالي:الطريق المؤدي من باتجاه السراي حتى مستديرة ، الطريق المؤدي من مستديرة باتجاه تقاطع مكتبة ALPHABET، الطريق المؤدي من تقاطع مكتبة ALPHABET باتجاه ، الطريق المؤدي من محطة الوردية باتجاه مركز بريد LibanPost، الطريق المؤدي من مركز LibanPost باتجاه أمام فرع جونيه، وتحويلها الى طرق مجاورة.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، ومنعا للازدحام".