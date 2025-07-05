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لبنان

غدًا... لا تسلكوا هذه الطرقات الداخلية في جونية

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:53
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
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"سيقام اعتبارا من الساعة 8،00 لغاية الساعة 17،00 من يوم الأحد الواقع فيه 6-7-2025، سباق السرعة الثالث في منطقة جونية.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية: إقفال طرق داخلية في مدينة جونيه اعتبارا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 17،00 من التاريخ المذكور على الشكل التالي:

الطريق المؤدي من بن أبي نصر باتجاه السراي حتى مستديرة فؤاد شهاب، الطريق المؤدي من مستديرة فؤاد شهاب باتجاه تقاطع مكتبة ALPHABET، الطريق المؤدي من تقاطع مكتبة ALPHABET باتجاه محطة الوردية، الطريق المؤدي من محطة الوردية باتجاه مركز بريد جونيه LibanPost، الطريق المؤدي من مركز LibanPost  باتجاه أمام مصرف لبنان فرع جونيه، وتحويلها الى طرق مجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، ومنعا للازدحام".
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