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لبنان

سعيد: استقبال قانا ذخائر القديسة تيريزا يؤكدّ أن معنى لبنان

Lebanon 24
05-07-2025 | 09:01
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 كتب رئيس لقاء سيدة الجبل الدكتور فارس سعيد على منصة "اكس":
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"استقبال قانا ذخائر القديسة تيريزا في زمن عاشوراء و حضور النائبين علي خريس و اشرف بيضون يؤكدّ ان معنى لبنان ودوره يتجاوز التشكيك و "الفلسفة" السياسيّة لايجاد صيغة اخرى له ".
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