قاسم: لن نقبل بالتطبيع ولا يُمكن طلب ترك السلاح في ظل العدوان

قال لـ" " الشيخ نعيم ، اليوم الأحد، إنَّ " في تواجه العدو بالدفاع عن أرضها"، مُؤكداً أنَّ "هذا الدفاع سيستمر"، وأضاف: "لو اجتمعت الدنيا بأسرها، فإنَّ واجب ولو طال الزمن".

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وفي كلمة له خلال ذكرى العاشر من مُحرم (عاشوراء)، قال قاسم: "هذه المقومة هي مقاومة السيد موسى وسيد الأمة وهي ستحفظُ . التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام ولا يمكن أن يُطلب منا تليين المواقف أو ترك السلاح في ظل استمرار العدوان".

وأكمل: "لن نكون جزءاً من شرعنة في لبنان ولن نقبل بالتطبيع المذل، وجذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، وسنحمي ما ضحّى الجمع لأجله".

وسأل: "كيف تريدون منا أن لا نقف بهذه الصلابة والعدو يستمر في احتلاله وعدوانه وقتله؟ يجب أن تنفذ الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وتعيد الأسرى".

وتابع: "مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع".