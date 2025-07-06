Advertisement

لبنان

قاسم: لن نقبل بالتطبيع ولا يُمكن طلب ترك السلاح في ظل العدوان

Lebanon 24
06-07-2025 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1387410-638873947626423374.PNG
Doc-P-1387410-638873947626423374.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، إنَّ "المقاومة في لبنان تواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن أرضها"، مُؤكداً أنَّ "هذا الدفاع سيستمر"، وأضاف: "لو اجتمعت الدنيا بأسرها، فإنَّ واجب ولو طال الزمن".
Advertisement
 
 
وفي كلمة له خلال ذكرى العاشر من مُحرم (عاشوراء)، قال قاسم: "هذه المقومة هي مقاومة السيد موسى الصدر وسيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله وهي ستحفظُ العهد. التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام ولا يمكن أن يُطلب منا تليين المواقف أو ترك السلاح في ظل استمرار العدوان".
 
وأكمل: "لن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان ولن نقبل بالتطبيع المذل، وجذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، وسنحمي ما ضحّى الجمع لأجله".
 
وسأل: "كيف تريدون منا أن لا نقف بهذه الصلابة والعدو يستمر في احتلاله وعدوانه وقتله؟ يجب أن تنفذ إسرائيل الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وتعيد الأسرى".
 
 
وتابع: "مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع".
 
 
مواضيع ذات صلة
الشيخ قاسم: التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام ولا يمكن أن يُطلب منا تليين المواقف أو ترك السلاح في ظل استمرار العدوان
lebanon 24
06/07/2025 13:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لن نسلم سلاحنا لإسرائيل ولا نقبل بأن يهددنا أحد
lebanon 24
06/07/2025 13:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا نقبل بأن نساق إلى المذلة ولا بأن نسلم سلاحنا للعدو
lebanon 24
06/07/2025 13:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: لبنان لن يكون ممراً ولا بلداً للتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي
lebanon 24
06/07/2025 13:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2025-07-06
06:28 | 2025-07-06
06:09 | 2025-07-06
06:04 | 2025-07-06
06:02 | 2025-07-06
06:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24