Advertisement

لبنان

عيسى الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان أرض الفرص الضائعة

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1387494-638874090767676042.jpg
Doc-P-1387494-638874090767676042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "اكس": "ما زال لبنان ينزف..!!! لا يمكن أن يبقى لبنان أرض الفرص الضائعة.. لبنان فقط".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرصة لبنان... أم فرصة ضائعة؟
lebanon 24
06/07/2025 22:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري عرض مع سفيرة سويسرا تأثير التغيرات في المنطقة على لبنان
lebanon 24
06/07/2025 22:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أغرب فرصة ضائعة في مونديال الأندية في مجموعة الأهلي
lebanon 24
06/07/2025 22:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: لدينا إمكانات وطاقات بشرية لإنتاج أدوية عالية جودة بمواصفات عالمية
lebanon 24
06/07/2025 22:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:14 | 2025-07-06
15:06 | 2025-07-06
14:44 | 2025-07-06
14:44 | 2025-07-06
14:42 | 2025-07-06
14:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24