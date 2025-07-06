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لبنان

"اليازا" تُطلق نداءً لصيانة نفق شكا

Lebanon 24
06-07-2025 | 08:40
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صدر عن جمعية اليازا البيان التالي، بشأن الوضع الخطير في نفق شكا:
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تعرب جمعية اليازا عن قلقها البالغ إزاء الوضع المأسوي والمتدهور في نفق شكا، الذي يعاني من الإهمال منذ أكثر من عام، ما يجعله يتسبب في حوادث  تهدد أرواح الناس.

فمنذ العام الماضي، النفق بلا إنارة داخلية، في ظل تعطل تام لأنظمة التهوية (توربينات الهواء)، ما يزيد من خطر الاختناق وضعف الرؤية. كما أن العواكس الضوئية مغطاة بطبقات من الغبار وفقدت فعاليتها، فيما جدران النفق متسخة وتحتاج إلى تنظيف وتأهيل شامل.

ورغم تكرار الحوادث، التي أدت إلى وفاة عدد من الأشخاص وجرح العديد من الآخرين داخل النفق، لم تُتخذ حتى اليوم أي خطوات فعلية لإصلاح الوضع الكارثي.

بناءً عليه، تناشد اليازا كلاً من:

نواب المنطقة

وزير الأشغال العامة والنقل
وزير الطاقة 

بالتحرك العاجل لصيانة النفق، وتأهيله بما يضمن سلامة مستخدميه، ووضع حد لنزيف الأرواح على هذا الطريق الحيوي.

السلامة المرورية مسؤولية وطنية. فلنعمل معاً قبل أن نخسر المزيد.
 
 
 
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