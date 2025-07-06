"اليازا" تُطلق نداءً لصيانة نفق شكا

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صدر عن البيان التالي، بشأن الوضع الخطير في نفق شكا:تعرب جمعية اليازا عن قلقها البالغ إزاء الوضع المأسوي والمتدهور في نفق شكا، الذي يعاني من الإهمال منذ أكثر من عام، ما يجعله يتسبب في حوادث تهدد أرواح الناس.فمنذ العام الماضي، النفق بلا إنارة داخلية، في ظل تعطل تام لأنظمة التهوية (توربينات الهواء)، ما يزيد من خطر الاختناق وضعف الرؤية. كما أن العواكس الضوئية مغطاة بطبقات من الغبار وفقدت فعاليتها، فيما جدران النفق متسخة وتحتاج إلى تنظيف وتأهيل شامل.ورغم تكرار الحوادث، التي أدت إلى وفاة عدد من الأشخاص وجرح العديد من الآخرين داخل النفق، لم تُتخذ حتى اليوم أي خطوات فعلية لإصلاح الوضع الكارثي.بناءً عليه، تناشد اليازا كلاً من:نواب المنطقةوزير الأشغال العامة والنقلوزير الطاقةبالتحرك العاجل لصيانة النفق، وتأهيله بما يضمن سلامة مستخدميه، ووضع حد لنزيف الأرواح على هذا الطريق الحيوي.السلامة المرورية مسؤولية وطنية. فلنعمل معاً قبل أن نخسر المزيد.