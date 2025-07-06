اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع

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صدر عن لقوى الأمـن الداخلي ـ العامـة مـا يلــي:في إطار مشروع تحسين التنقّل وإمكان الوصول إلى شوارع مدينة – منطقة الكولا، ستقوم مع إحدى الشركات المتعهّدة، ولمدّة عشرة أيّام اعتبارًا من تاريخ 7-7-2025، بأعمال صيانة الأرصفة وتزفيت الطريق، بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى إقفال الطريق من جادّة باتّجاه ساحة الكولا (ابتداء من فلافل الزاوية وصولًا إلى قدموس)، وسيتمّ تحويل السير القادم، باتّجاه شارع .يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.