"حزب الله" أحيا العاشر من محرم بمسيرات ومجالس عاشورائية في صيدا والجوار

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أحيا " " في ، البوم العاشر من محرم بأنشطة مختلفة، ونظم قطاع المجالس الخاصة، بالإضافة إلى المسيرات ومواكب اللطم والمضائف والولائم، وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في وسيد في ، السيدة في صيدا ، الإمام الحسين في عنقون ، باحة قاعة الإمام في كفرحتى وحسينية بلدة بنعفول.كما نظم الحزب بالتعاون مع حركة "أمل" المجالس العاشورائية المشتركة في بلدات عزة ، اركي ، قناريت ، زغدرايا ، ، رومين وحومين التحتا، وبلغ عدد الحضور في كل تلك الأنشطة في هذا اليوم 22817 مشاركا.