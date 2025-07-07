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لبنان

"حزب الله" أحيا العاشر من محرم بمسيرات ومجالس عاشورائية في صيدا والجوار

Lebanon 24
07-07-2025 | 01:24
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أحيا "حزب الله" في منطقة صيدا، البوم العاشر من محرم بأنشطة مختلفة، ونظم قطاع صيدا المجالس الخاصة، بالإضافة إلى المسيرات ومواكب اللطم والمضائف والولائم، وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي  في الغازية وسيد الشهداء في حارة صيدا ، السيدة الزهراء في صيدا ، الإمام الحسين  في عنقون ، باحة قاعة الإمام المهدي في كفرحتى وحسينية بلدة بنعفول.
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كما نظم الحزب بالتعاون مع حركة "أمل" المجالس العاشورائية المشتركة في بلدات عزة ، اركي ، قناريت ، زغدرايا ، زيتا ، رومين وحومين التحتا، وبلغ عدد الحضور في كل تلك الأنشطة في هذا اليوم 22817 مشاركا.
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