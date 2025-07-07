بري عن لقائه مع برّاك: الإجتماع كان جيدًا

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استقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في ، السفير الأميركيّ في الموفد الخاص إلى وسوريا توماس براك والوفد المرافق، بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا والمستشار الإعلامي للرئيس ، وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.واعتبر الإجتماع "جيداً وبناءً، آخذاً بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة، وكذلك مطالب ".