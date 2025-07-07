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لبنان

الأطباء يطالبون بالتقدير: نصب تذكارية ومعاشات تقاعدية عادلة

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:35
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دعا قطاعا الاطباء في تجمع الاطباء و التجمع الوطني الديموقراطي، نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، الى "تكريم الأطباء اللبنانيين، الذين قدّموا التضحيات الجسام، وصولاً إلى الشهادة، خلال العدوان الاخير على لبنان، و في اثناء مواجهة جائحة الكورونا، من خلال تقديم بدل مادي رمزي ومنح شهادات تقدير و دروع وفاء، للأطباء الجرحى و عائلات الأطباء الشهداء، واقامة نصب تذكارية لهم في باحة بيت الطبيب.
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وفي هذا الإطار، ⁩طالب التجمع مجلسي النقابتين، ب"زيادة المعاش التقاعدي الشهري، كعربون تقدير لمساهمات جميع  الأطباء القيمة، في خدمة المرضى و علاجهم، وفي تقديم ⁧‫العناية الصحية‬⁩ للمواطنين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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