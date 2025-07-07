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لبنان
الأطباء يطالبون بالتقدير: نصب تذكارية ومعاشات تقاعدية عادلة
Lebanon 24
07-07-2025
|
10:35
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دعا قطاعا الاطباء في تجمع الاطباء و
التجمع الوطني
الديموقراطي، نقابتي الاطباء في
بيروت
وطرابلس، الى "تكريم الأطباء اللبنانيين، الذين قدّموا التضحيات الجسام، وصولاً إلى الشهادة، خلال العدوان الاخير على
لبنان
، و في اثناء مواجهة جائحة
الكورونا
، من خلال تقديم بدل مادي رمزي ومنح شهادات تقدير و دروع وفاء، للأطباء الجرحى و عائلات الأطباء
الشهداء
، واقامة نصب تذكارية لهم في باحة بيت الطبيب.
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وفي هذا الإطار، طالب التجمع مجلسي النقابتين، ب"زيادة المعاش التقاعدي الشهري، كعربون تقدير لمساهمات جميع الأطباء القيمة، في خدمة المرضى و علاجهم، وفي تقديم العناية الصحية للمواطنين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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