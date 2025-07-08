30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مشاريع واستثمارات في لبنان.. هذا ما كشف عنه وفد إماراتي في بعبدا
Lebanon 24
08-07-2025
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
جوزاف عون
وفد شركة "Resources Investment"
الإماراتية
برئاسة
السيد محمد
الظاهري
.
Advertisement
ونقل الوفد إلى
الرئيس عون
رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في
لبنان
، منها الكهرباء والقطاع المصرفي، إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها
الدولة اللبنانية
.
في سياق آخر، نوّه الرئيس عون بجهود التحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) لتأمين اللقاحات للدول، مؤكّدًا دعم لبنان لبرنامج اللقاحات الأساسية الذي حددته
منظمة الصحة العالمية
(WHO)، وذلك خلال استقباله رئيسة التحالف الدكتورة Sania Nishtar، بحضور
وزير الصحة
الدكتور ركان
ناصر الدين
.
مواضيع ذات صلة
جولة لرسامني في المطار ويرافقه وفد إماراتي
Lebanon 24
جولة لرسامني في المطار ويرافقه وفد إماراتي
08/07/2025 14:05:49
08/07/2025 14:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج يبحث مع وفد إماراتي سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات
Lebanon 24
الحاج يبحث مع وفد إماراتي سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات
08/07/2025 14:05:49
08/07/2025 14:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنحاول تعزيز الاستثمارات وجعلها أكبر والامارات تقوم اليوم باستثمارات رائعة في مجال الطاقة
Lebanon 24
ترامب: سنحاول تعزيز الاستثمارات وجعلها أكبر والامارات تقوم اليوم باستثمارات رائعة في مجال الطاقة
08/07/2025 14:05:49
08/07/2025 14:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل فور عودة الاماراتيين إلى لبنان
Lebanon 24
هذا ما حصل فور عودة الاماراتيين إلى لبنان
08/07/2025 14:05:49
08/07/2025 14:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
06:00 | 2025-07-08
08/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي
Lebanon 24
من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي
06:55 | 2025-07-08
08/07/2025 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
06:39 | 2025-07-08
08/07/2025 06:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه
06:24 | 2025-07-08
08/07/2025 06:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شاوي ممثلّةً شحادة في بسكنتا: نؤكد التزامنا مواصلة تمكين البلديات
Lebanon 24
شاوي ممثلّةً شحادة في بسكنتا: نؤكد التزامنا مواصلة تمكين البلديات
06:02 | 2025-07-08
08/07/2025 06:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2025-07-08
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
06:55 | 2025-07-08
من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي
06:39 | 2025-07-08
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
06:24 | 2025-07-08
رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه
06:02 | 2025-07-08
شاوي ممثلّةً شحادة في بسكنتا: نؤكد التزامنا مواصلة تمكين البلديات
05:56 | 2025-07-08
لقاء مرتقب بين بري وسلام
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 14:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 14:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 14:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24