مشاريع واستثمارات في لبنان.. هذا ما كشف عنه وفد إماراتي في بعبدا

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استقبل رئيس الجمهورية وفد شركة "Resources Investment" برئاسة .ونقل الوفد إلى رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في ، منها الكهرباء والقطاع المصرفي، إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها .