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لبنان

مشاريع واستثمارات في لبنان.. هذا ما كشف عنه وفد إماراتي في بعبدا

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:38
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة السيد محمد الظاهري.
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ونقل الوفد إلى الرئيس عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان، منها الكهرباء والقطاع المصرفي، إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية.
 
في سياق آخر، نوّه الرئيس عون بجهود التحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) لتأمين اللقاحات للدول، مؤكّدًا دعم لبنان لبرنامج اللقاحات الأساسية الذي حددته منظمة الصحة العالمية (WHO)، وذلك خلال استقباله رئيسة التحالف الدكتورة Sania Nishtar، بحضور وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين
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