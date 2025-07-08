بلديتا مركبتا وسير تطلقان خططًا للحد من المخالفات والاهتمام بالنظافة

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أعلنت بلدية مركبتا – التزامها الكامل بالقرار الصادر عن والبلديات، والذي يقضي بمنع سير الدراجات النارية على اختلاف أنواعها من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً في جميع المناطق . ودعت البلدية في بيان أبناء البلدة، الزوار، والمقيمين السوريين إلى الامتثال التام لهذا القرار تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.وشددت البلدية على ضرورة إزالة العوادم الإضافية من الدراجات لتفادي الضجيج والإزعاج، مؤكدة أن التهاون في هذا الأمر سيؤدي أيضًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وفي سياق بلديّ متصل، أصدرت بلدية سير – بيانًا دعت فيه أبناء البلدة إلى تحمّل المسؤولية الجماعية في الحفاظ على نظافة البلدة ومحيطها، والحد من المكبات العشوائية المنتشرة في الطرقات، والتي تهدد الصحة العامة وتشوّه المشهد العام.وأشارت إلى أنه ابتداءً من الثلاثاء 8 2025، سيُطلب من جميع المنازل وضع نفاياتها أمام منازلها في الأوقات المحددة ضمن جدول تنظيمي ستعلنه البلدية، على أن يُمنع رمي النفايات خارج هذه الأوقات تحت طائلة المساءلة القانونية.كما ستخصص البلدية شاحنة لجمع نفايات المطاعم والمؤسسات التجارية ضمن توقيت يُحدّد بالتنسيق مع أصحاب هذه المؤسسات. ولفتت إلى أن الحفاظ على نظافة الشوارع مسؤولية جماعية، خصوصًا في مواجهة النفايات التي تأتي من خارج البلدة، مؤكدة أن كل منزل ومؤسسة سيتحمل رسومًا شهرية لدعم استمرارية هذه الخطة.وأكدت بلدية سير أن نجاح خطة النظافة يتوقف على التعاون الجاد والمسؤول من جميع أبناء البلدة، بما يضمن بيئة نظيفة ومستدامة خالية من النفايات.