عون: الإنماء الشامل حق لكل المناطق والتمسك بالأرض يجذّر الهوية

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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن تمسك الإنسان بأرضه يجذّره فيها، فيتعلق بها ويدافع عنها، ما يجعل الأرض العامل الأساسي في الحفاظ على هويته، مشدداً على أن الإنماء يجب أن يكون شاملاً ليستفيد منه كل اللبنانيين.واعتبر أن اللبناني المقيم في الأطراف يطلب ، وهو حق من الواجب تأمينه، لكي يبقى في أرضه، مؤكداً أن العلم والصحة يشكلان الجزء الأساسي من الإنماء الشامل، داعياً إلى ترسيخ المواطنة التي تجمع اللبنانيين من مختلف الطوائف.جاء كلام خلال استقباله وفداً من مجلس أمناء المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل، حيث تحدث باسم الوفد المؤسسة الدكتور سليم صفير، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو التكامل بين القيم الروحية والعمل التنموي، معتبراً أن الإنماء يرتكز على التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأن الشراكة بين القطاع الخاص والكنيسة قادرة على إحداث فرق في حياة الإنسان.وأكد صفير أن المجتمع المسيحي لا يطلب امتيازاً بل شراكة فعلية في بناء الدولة، مشدداً على دور الرئيس عون كمرجعية وطنية للدفاع عن الحضور المسيحي وحقه في المشاركة.ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مؤكداً أن ميزة المجتمع اللبناني تقوم على قطاعي العلم والصحة رغم ارتفاع كلفتهما، مشيراً إلى أن المدارس ساهمت في تثبيت المواطنين بأرضهم، وداعياً إلى تضافر الجهود لتأمين مقومات الاستمرارية وتعزيز المواطنة الجامعة.استقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان، الذي أشار إلى أن اللقاء تناول أبرز المستجدات الوطنية، ناقلاً القلق المتزايد لدى الرأي العام ولا سيما في أوساط الاغتراب من تعثر مسيرة الإصلاح، وخطر تراجع الثقة باستعادة الدولة لدورها، في ظل الحديث عن تصعيد عسكري محتمل. كما تطرق إلى قانون الانتخاب الذي يخلّ بمبدأ المساواة، ويقصي المغتربين عن المشاركة الكاملة.صحياً، استقبل الرئيس عون، بحضور ركان ناصر الدين، رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) سانيا نيشتار على رأس وفد من التحالف، وجرى عرض أوجه التعاون مع ، خصوصاً في برنامج اللقاحات الأساسية والتلقيح في حالات الطوارئ.وأشادت نيشتار بالدور الذي يقوم به رغم التحديات الاقتصادية والنزوح السوري، منوّهة بجهود الوزير ناصر الدين. بدوره، أكد الرئيس عون حرصه على تعزيز القطاع الصحي واستعادة دور لبنان كمركز طبي إقليمي.واستقبل رئيس الجمهورية وفد شركة Resources Investment الإماراتية برئاسة محمد الضاهري، الذي عرض استعداد الشركة للاستثمار في لبنان، خصوصاً في قطاعات الطاقة والمصارف، مشيراً إلى قدرتها على تنفيذ مشاريع سريعة لحل أزمة الكهرباء.ونوه الرئيس عون بالدعم الإماراتي، لافتاً إلى أولوية الطاقة والصحة، لا سيما في الجنوب المتضرر من الاعتداءات ، داعياً للتعاون مع الوزارات المعنية وفق أولويات الحكومة.وأقسم الجديد لوزارة المالية جورج معرواي اليمين أمام الرئيس عون بصفته عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية، بحضور وزير المالية ياسين جابر وحاكم كريم سعيد. وجرى خلال اللقاء بحث شؤون مالية ونقدية.كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس مجموعة شيخ السيد سلمان شيخ، الذي عرض نشاط المجموعة الهادف إلى تمكين المجتمعات من صنع السلام عبر الحوار، مشيراً إلى المجموعة منذ 2015 ببناء سلام مستدام في وشمال إفريقيا.