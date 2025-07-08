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لبنان

وزير الدفاع بحث ملفات عكار والوضع الأمني مع يحيى وإبراهيم

Lebanon 24
08-07-2025 | 09:46
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 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب محمد يحيى، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون منطقة عكار، إضافة إلى أهمية تفعيل مشاريع الإنماء المتوازن في المناطق الحدودية وتعزيز حضور الدولة فيها.
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كما استقبل المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الأمنية على الساحة اللبنانية، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة.
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