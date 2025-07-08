وزير الدفاع بحث ملفات عكار والوضع الأمني مع يحيى وإبراهيم

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استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم يحيى، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون منطقة ، إضافة إلى أهمية تفعيل مشاريع الإنماء المتوازن في المناطق الحدودية وتعزيز حضور الدولة فيها.كما استقبل السابق للامن العام اللواء ، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الأمنية على الساحة ، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة.