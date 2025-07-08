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لبنان

وفود دينية وسياسية تعزّي السيد علي فضل الله بوفاة والدته

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:35
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استقبل العلامة السيد علي فضل الله شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى يرافقه وفد من المشايخ ورؤساء لجان واعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي معزيا برحيل والدته السيدة الفاضلة نجاة نور الدين وذلك في مكتبه في حارة جريك.
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 وكان العلامة فضل الله وأسرة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله واصلوا استقبال المعزين في قاعة الزهراء في مجمع الامامين الحسنين في حارة حريك  تقدمهم الشيخ بلال الملا ممثلا لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيح عبداللطيف دريان، المطران دانيال كورية، المطران شارل مراد، محافظ بيروت مروان عبود، وفيق صفا، أحمد البعلبكي، المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، وفد من التيار الوطني الحر برئاسة ربيع عواد، وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الشيخ علي شاهين، الشيخ ماهر حمود، النواب إيهاب حمادي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، أسامة سعد، محمد خواجة، الوزراء السابقون: ناجي البستاني، الدكتور كرم كرم ، القاضي عباس الحلبي، الدكتور عباس الحاج حسن، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، الأب نعمة صليبا، رئيس اللقاء التضامني الوطني الشيخ مصطفى ملص، رئيس جمعية الدعوة الخيرية الشيخ محمد أبو القطع وفد من الجماعة الإسلامية برئاسة الدكتور وائل نجم وفد من حزب التحرير برئاسة صالح سلام ،السيدة رباب الصدر وفد من فاعليات جبيل وكسروان برئاسة القاضي الشيخ الدكتور يوسف عمرو، وحشد من الشخصيات الدينية والعسكرية والدبلوماسية والحزبية والاجتماعية والبلدية والرياضية والثقافية والاقتصادية والشعبية.

وكان العلامة فضل لله تلقى سيلا من الاتصالات والبرقيات المعزية من لبنان وخارجه.
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