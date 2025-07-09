وفد من الجامعة الحديثة للإدارة عرض مع كرامي لواقع التعليم العالي

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التقى وفد من إدارة الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS) وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في حضور مستشارها لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين، وتم البحث في واقع التعليم العالي في ، واستراتيجيّة الوزارة المستقبليّة، وتطلّعات الجامعة للمرحلة المقبلة.بداية، تحدث رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس الهيئة التأسيسيّة للمعهد الثقافي- للتنمية والبحث (CEIDR) الدكتور حاتم علامي، وتمنى أن "يسهم الجديد، والدور الريادي للدكتورة كرامي، في تحقيق نقلة نوعيّة على مستوى التطوير وتكريس مبادئ التحديث والعدالة والمساواة".ثم عرض محطّات بارزة من مسيرة الجامعة و"تحديات التطوير التي خاضتها برؤية واضحة وثقافة تنمويّة، مما أسهم في ترسيخ هويتها كجامعة وطنيّة تنمويّة ملتزمة بالمعايير الدوليّة"، كما عرض "المبادرات التي أطلقتها الجامعة مؤخرًا، وشراكاتها مع عدد من الثانويّات والمعاهد المهنيّة، إضافةً إلى تفاعلها مع المجتمع المحلّي من خلال التشبيك مع البلديّات والجمعيّات الأهليّة".، قدّم الجامعة البروفسور نائل علامي، عرضًا عن "تطوّر الشراكات الدوليّة مع جامعات عالميّة مرموقة، والمبادرات النوعيّة التي تتبناها الجامعة لمواكبة التحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الافتراضي"، وتطرّق إلى "تطوّر البحث العلمي ، وسعيها للمشاركة في التصنيفات الدوليّة"، ثم سلّم كراميل دعوةً لرعاية المؤتمر الدولي الذي تنظّمه الجامعة في شهر تشرين الأوّل المقبل، في حضور خبراء ذضدوليين.أمّا نائب رئيس المجلس الدكتور باسم القيسي، فتناول إنجازات الجامعة في مشاريع ، مشيرًا إلى "دورها الريادي في مجالات التطوير المؤسسي والأكاديمي، وتبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديميّة"، وأعرب عن "أمله في ترسيخ علاقة متجدّدة بين الوزارة ومؤسّسات التعليم العالي، تتماشى مع التوجّهات الحديثة ومتطلبات التطوير".من جانبها، عبّرت كرامي عن "تقدير الوزارة للمبادرات التي تهدف إلى تطوير التعليم العالي"، واكدت أنّ "فريق العمل في الوزارة يعمل بجهد متواصل لإنجاز الملفات تباعًا، أن يُسهم ذلك في تصحيح كل ما يمكن تقويمه ومعالجته في المرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان والمنطقة".وفي ختام اللقاء، قدّم علامي مجموعةً من مؤلّفاته إلى كرامي، شاكرًا لها "اهتمامها بملفّات الجامعة"، متمنّيًا لها ولفريق الوزارة التوفيق والنجاح، مؤكّدًا "أهميّة متابعة نشاطات الجامعة وفعاليات المعهد الثقافي-التربوي للتنمية والبحث (CEIDR).اشارة الى ان الوفد ضم كلًّا من رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس الهيئة التأسيسيّة للمعهد الثقافي-التربوي للتنمية والبحث (CEIDR) الدكتور حاتم علامي، ونائب رئيس المجلس الدكتور باسم القيسي، ورئيس الجامعة البروفسور علي شعيب، البروفسور نائل علامي، عميدة كلّية الآداب والعلوم الدكتورة هيام لطفي ومديرة العلاقات العامة حكمت ضو.