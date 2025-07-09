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لبنان

كركي أكد انفتاحه على الطروحات الهادفة إلى تحديث القطاع الاستشفائي

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:13
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، وفدا من نقابة  أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب الدكتور بيار يارد، وبمشاركة عدد من أعضاء النقابة، في حضور رئيس الأطباء في الضمان الدكتور ريمون عون ومدير فرع ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات فؤاد حليحل.
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وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، ان اللقاء "تناول عددا من القضايا الملحة والمتعلّقة بواقع الاستشفاء والتعرفات الطبية، حيث جرى التباحث في سبل تطوير العلاقة بين الضمان والمستشفيات الخاصّة بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدّمي الخدمات الصحيّة وعلى رأسها القطاع الاستشفائي.

ومن أبرز النقاط التي نوقشت خلال الاجتماع :

-تكليف جهة مستقلة لإجراء دراسة علمية دقيقة حول التعرفات المعتمدة، تمهيدا لتعديلها وفق ما تقتضيه الأكلاف الفعلية، وذلك بهدف التوصل إلى تعرفات عادلة ومنصفة لجميع الأطراف: المستشفيات، الضمان والمضمونين.
 
- تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في تصنيف المستشفيات، بما يراعي أفضل المعايير العالمية لناحية الجودة والبنى التحتية ونوعية الخدمات الطبية المقدمة.
 
- السعي إلى شمول كافة الأعمال الجراحية ضمن الأعمال المقطوعة، لتصبح مغطاة بنسبة 90 في المئة، ما يشكل دعما مباشرا للمرضى ويعزر ثقتهم بالضمان كصمام لأمنهم الصحي.

- تعديل قيمة وحدة الـ K للأعمال الجراحية غير المشمولة حاليا بنظام الأعمال المقطوعة، وزيادتها بما يتلاءم مع إمكانات الصندوق.

- الربط الإلكتروني بين المستشفيات والضمان كونه يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والدقة ومواكبة تطورات العصر من خلال اعتماد وسائل التواصل والاتصال والمعالجة الرقمية، وبالتالي إنجاز ودفع مستحقات المستشفيات بطريقة أسرع. 

وقد ساد اللقاء جوا من الإيجابية والانفتاح، حيث أبدى الدكتور كركي تفهما للطروحات المقدمة من قبل النقابة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الأكلاف التشغيلية واللوجستية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحديث التعرفات بما يضمن التوازن المالي والاستشفائي.

وأكد المدير العام بأن الصندوق يقوم بدفع سلفات مالية بشكل دوري (شبه أسبوعي، شهري،...) للمستشفيات والأطباء على مختلف أنواعها (أعمال جراحية مقطوعة، أعمال الطبابة، علاج غسيل الكلى..)، إضافة إلى سداد كافة المستحقات المتوجبة عليه عن معالجة المعاملات وذلك فور تقديمها من أجل ضمان استقرار العلاقة التشاركية مع القطاع الاستشفائي.
ورأى المدير العام بأن المستشفيات قادرة على لعب دور مستشفى الشرق من جديد وتطوير السياحة الاستشفائية في لبنان لما له من انعكاسات جد إيجابية على الاقتصاد الوطني
من جهتها، أكدت نقابة المستشفيات الخاصة حرصها الشديد على الضمان وعلى العلاقة التاريخية التي تربطها بمؤسسة الضمان كما أكّدت التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين، كذلك بقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي، لاسيّما التعرفات المقرة من قبله. ". (الوكالة الوطنية)
 
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