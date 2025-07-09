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لبنان

كم بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها خلال شهر حزيران؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 09:21
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أفادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان "ان عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر حزيران 2025.
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وحالات العنف، على الشكل الآتي:
عنف جسدي 55، عنف جنسي 0، عنف معنوي 14، عنف اقتصادي 0 ، وغير ذلك 0.

صفة الجاني/ة بالنسبة الى الضحية:
الزوج41، الأب 7، الأم 2، الأخوة 8 وغير ذلك 11.

يشمل هذا التقرير الشهري عدد الإتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتم التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.
 
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