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لبنان

وزير الصناعة من زحلة: القطاع الصناعيّ أساسيّ ويتطور ويزيد فرص الإستثمار

Lebanon 24
09-07-2025 | 11:44
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واصل وزير الصناعة جو عيسى الخوري جولته على المصانع في زحلة، فاجتمع مع المجلس البلدي لبلدية زحلة – معلّقة – تعنايل، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص.
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وشدد وزير الصناعة على دور زحلة ومكانتها التاريخية وموقعها الجغرافي المميز، وقال: "أشعر أنني بين أهلي هنا. ولطالما كان سهل البقاع وزحلة مهدا للزراعة والصناعة الزراعية، والتكامل بينهما ليس رابطا تقنيا فقط، بل رافعة استراتيجية للاقتصاد. ويشكل تصدير منتجات التصنيع الزراعي والغذائي نحو أربعين في الماية من مجمل التصدير الى الخارج. في المقابل، يستورد لبنان نحو ٨٠ في المئة من استهلاكه الغذائي، وهذا الأمر غير مسموح أن يستمر لأنه يهدد الأمن الغذائي الوطني".

 
أضاف: "يجب تكثيف العمل المشترك من أجل تغيير هذا الواقع. ونعكس الآية الرائجة حول تصدير شبابنا، واستبدالها بتصدير الصناعة اللبنانية. والقطاع الصناعي اساسي، وهو يتطور، ويزيد فرص الاستثمار وتوظيف اليد العاملة المتعلمة".

وتابع: "أهنىء ابناء زحلة والبقاع على نشاطهم الصناعي المتنوع والمتمتع بالمواصفات ومعايير الجودة والنوعية. وكما استنتجت من لقاءاتي اليوم مع الصناعيين وفي البلدية، فإن القيمين والمسؤولين واعون لأهمية توسيع المشاريع الصناعية، وشمولها الصناعات الزراعية والتكنولوجية التي تتمتع بقيمة مضافة مهمة وعالية ولها مردود كبير. وأصبحت صناعاتنا في هذا المجال شبيهة بمثيلاتها الأوروبية".

وأردف: "علينا العمل معا على تثبيت الناس في أرضهم، وكل مصنع جديد يبقي الناس هنا".


وقال: "حان الوقت لأن نفهم ما يحدث في المنطقة، وان يلحق لبنان القطار قبل فوات الأوان. ذكر أحد الأميركيين من أصل لبناني وزحلاوي، أن القطار يسير بسرعة وإذا لم يلحق لبنان به فسوف يُترك وحيدا. اليوم، من المهم أن نلاحظ أن دولة الإمارات تستثمر 800 مليون دولار في مرفأ طرطوس، وشركة CMA CGM تطور مرفأ اللاذقية، بينما يعمل الإسرائيليون على تطوير مرفأ حيفا. ومنذ أسبوعين، وقّع الأتراك اتفاقية مرور مع سوريا بهدف الوصول إلى السوق العراقية وأسواق الخليج، في الوقت الذي تم فيه إخراج لبنان من هذه الأسواق منذ أكثر من سبع سنوات".

اضاف: "الأسواق الخليجية باتت تعتاد على منتجات وخدمات مختلفة عن منتجاتنا، لذا كل تأخير في العودة اليها سيُصعّب علينا استعادة موقعنا وزيادة حصتنا التصديرية، ولا سيما انه منذ خروجنا وحتى اليوم، تضاعف حجم السوق السعودي، مما يعني أننا خسرنا فرصا كبيرة".

وختم: "طالما أن في لبنان أشخاصا مثلكم يقاومون الجهل والفساد، فلا خوف على لبنان، ولبنان لا يزال بخير".
كذلك، زار عيسى الخوري معامل "ماستر شيبس" في البقاع، وكان في استقباله النائب ميشال ضاهر، ونجله السيد جورج ضاهر، حيث جال الوزير داخل المعمل واطّلع عن كثب على مختلف أقسامه وخطوط إنتاجه.
 
وخلال الزيارة، أعرب الوزير الخوري عن تقديره العميق للدور الريادي الذي يلعبه النائب ميشال ضاهر في تنمية القطاعين الصناعي والاقتصادي، سواء في لبنان أو على مستوى الخارج، مؤكداً أن هذا النوع من الاستثمارات يعكس صورة مشرقة عن الصناعة اللبنانية.
 
وعقب الجولة، عُقد اجتماع موسّع شارك فيه إلى جانب الوزير والنائب ضاهر، كل من رئيس تجمع صناعيي البقاع السيد نقولا أبو فيصل، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع الأستاذ منير التيني، وعدد من أعضاء الغرفة والوفد المرافق.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعيين، وفي مقدّمها الضرائب المرتفعة، والرسوم المفروضة على المراكز الحدودية، بالإضافة إلى الغرامات والتأخير الناتج عن انتظار نتائج الفحوصات المخبرية، ما يؤدي إلى زيادة الكلفة التشغيلية والإنتاجية على المؤسسات الصناعية.
 
أما الوزير الخوري، فأكد في كلمته أنّ النهج التقليدي في معالجة الأزمات لم يعد مقبولاً، مشيرًا إلى أن الصناعة اللبنانية تملك من المقومات ما يؤهلها لتكون محرّكًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، إذا ما نالت الدعم السياسي واللوجستي المناسب.
 
 
 
 
 
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