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لبنان

بعد الظهور المسلح في بيروت.. كم بلغ عدد الموقوفين حتى الآن؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 14:04
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أفادت معلومات لقناة lbci، أن قوى الأمن الداخلي أوقفت أربعة أشخاص ظهروا في مقاطع فيديو وهم يحملون أسلحة خلال مسيرة عاشوراء في بيروت. ويُضاف هؤلاء إلى أربعة آخرين كان الجيش قد أوقفهم سابقًا للسبب نفسه، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى ثمانية.
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