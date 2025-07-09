بعد الظهور المسلح في بيروت.. كم بلغ عدد الموقوفين حتى الآن؟

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أفادت معلومات لقناة ، أن أوقفت أربعة أشخاص ظهروا في مقاطع فيديو وهم يحملون أسلحة خلال مسيرة في . ويُضاف هؤلاء إلى أربعة آخرين كان الجيش قد أوقفهم سابقًا للسبب نفسه، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى ثمانية.