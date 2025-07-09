"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"

نشر معهد "ألما" للدراسات الأمنية تقريراً جديداً قالت فيه إن عمليات استهداف الجيش الإسرائيلي لعناصر من قوة " " التابعة لـ" "، تكشف عن إنتشار تمارسه القوة في وبالتالي إعادة البناء العملياتيّ.

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ويقول التقرير الذي ترجمهُ " " إنه "بناء للتقييم، فإن وحدة الرضوان تلقت ضربة قاصمة خلال الصراع بين وحزب الله"، وأضاف: "لقد ركّز الجيش الإسرائيليّ على تدمير قدرات وبنية وحدة الرضوان التحتية على طول خط التماس تحديداً، وفي كل أنحاء عموماً. بالإضافة إلى ذلك، بُذلت جهودٌ مكثفةٌ للقضاء على كبار قادتها (31 قائداً رفيع المستوى)، والقضاء على كبار عناصرها من مختلف تشكيلاتها، ومئات عناصرها".

وأكمل: "نعتقد أن وحدة أصبحت، مؤقتاً على الأقل، عاجزة عن تنفيذ مهمتها الأساسية، وهي غزو واسع النطاق للجليل بصيغته الأصلية. حتى احتمال غزو أصغر نطاقاً، بمشاركة بضع عشرات أو مئات من العناصر فقط، يبدو الآن مستبعداً للغاية.

وأردف: "من أصل 108 عمليات تصفية لعناصر حزب الله، تم توثيقها والتحقق منها من مصادر مفتوحة منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، تم استهداف 13 عنصراً ينتمون إلى وحدة الرضوان وتحديداً في منطقة جنوب . هذه نسبة عالية مقارنةً بحجم الوحدة مقارنةً بإجمالي القوة العسكرية لحزب الله".

التقرير يقول إن "عناصر وحدة رضوان بدأوا بأنشطة إعادة التأهيل وبناء القوة، والتي يُعدّ تجديد وجودهم في عموماً وفي منطقة جنوب الليطاني خصوصاً . ويبدو أن أجهزة استشعار جمع المعلومات الاستخبارية التابعة للجيش الإسرائيلي بدأت ترصد هذا الوجود والنشاط المتجدد. وكما هو معلوم، فإن أجهزة استشعار جمع المعلومات الاستخبارية ليست مُحكمة، وبالتالي، فإن عمليات المنع ليست مُحكمة".

وتابع: "البيانات والأرقام المرئية تشير إلى محاولات متكررة من جانب وحدة رضوان لاستئناف العمليات في جنوب لبنان، بطريقة مخفية إلى حد كبير. هناك تقدير يفيدُ بأن وحدة الرضوان، كجزء من صياغة خططها العملياتية المُحدثة، تُركز على تعزيز جاهزيتها لتنفيذ عمليات نوعية مُستهدفة ضد وجود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أو التسلل إلى إسرائيل. كذلك، تشير المعلومات المُستقاة من تقارير مُختلفة حول تصفية عناصر وحدة الرضوان في جنوب لبنان إلى أن الوحدة تُعيد حساب مسارها وتُعيد بناء خططها العملياتية بنشاط استعداداً للتنفيذ المُستقبلي. قد تُعبر هذه العمليات، على سبيل المثال، عن محاولة تسلل إلى الأراضي في منطقة مُحددة عبر فرق صغيرة، أو خطة هجوم إرهابي ضد قوات الجيش الإسرائيلي المُتمركزة في الأراضي (عبوة ناسفة، إطلاق نار من مسافة بعيدة، اقتحام موقع عسكري)، وما شابه".

