Advertisement

لبنان

بالصور.. انحراف سيارة في عاريا

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1389351-638877433048196134.jpeg
Doc-P-1389351-638877433048196134.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سائق سيارة من نوع جيب فقد السيطرة على مركبته ما أدى إلى استقرارها في مجرى مياه في عاريا. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: انزلاق سيارة الى جانب اوتوستراد عاريا نزولا باتجاه بيروت والاضرار مادية
lebanon 24
10/07/2025 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع.. انحراف سيارة وانزلاقها إلى الوادي على طريق كفردجال (صور)
lebanon 24
10/07/2025 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حادث سير عند كوع عاريا ادى الى زحمة في المحلة
lebanon 24
10/07/2025 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
على طريق عاريا.. صدم ابن الـ10 سنوات
lebanon 24
10/07/2025 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-07-10
05:55 | 2025-07-10
05:42 | 2025-07-10
05:40 | 2025-07-10
05:26 | 2025-07-10
05:19 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24