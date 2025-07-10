بعدما انزلقت دراجته النارية قبل يومين في عكار.. "أنس" يُفارق الحياة

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توفي الشاب أنس يحيى خشفه اليوم الخميس متأثرًا بجراح خطيرة أُصيب بها إثر تعرضه لحادث انزلاق على دراجته النارية قبل يومين، عند مفرق بلدة قليعات في ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وكان خشفه قد نُقل فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات في المنطقة بحالة حرجة، حيث خضع للعلاج المكثف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرًا بإصاباته البليغة.