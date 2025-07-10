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لبنان

بعدما انزلقت دراجته النارية قبل يومين في عكار.. "أنس" يُفارق الحياة

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:52
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توفي الشاب أنس يحيى خشفه اليوم الخميس متأثرًا بجراح خطيرة أُصيب بها إثر تعرضه لحادث انزلاق على دراجته النارية قبل يومين، عند مفرق بلدة قليعات في محافظة عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وكان خشفه قد نُقل فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات في المنطقة بحالة حرجة، حيث خضع للعلاج المكثف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة صباح اليوم متأثرًا بإصاباته البليغة. 
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