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لبنان

الرافعي التقت وفد مخاتير القبة: المختار ركن أساسي في المجتمع

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:57
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استقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا طرابلس، وفدا من مخاتير منطقة القبة، حيث تم التداول في أبرز التحديات التي تواجه المخاتير وسكان المنطقة.
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وتناول اللقاء كيفية تأمين  الدعم للمخاتير من الجهات المعنية كي يتمكنوا من أداء مهامهم في ظل الظروف الصعبة، لا سيما لناحية النقص في الإمكانات والموارد، وغياب الدعم الإداري واللوجستي.
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