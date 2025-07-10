الرافعي التقت وفد مخاتير القبة: المختار ركن أساسي في المجتمع

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استقبلت محافظ بالإنابة ، في مكتبها في سرايا ، وفدا من مخاتير ، حيث تم التداول في أبرز التحديات التي تواجه المخاتير وسكان المنطقة.وتناول اللقاء كيفية تأمين الدعم للمخاتير من الجهات المعنية كي يتمكنوا من أداء مهامهم في ظل الظروف الصعبة، لا سيما لناحية النقص في الإمكانات والموارد، وغياب الدعم الإداري واللوجستي.