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لبنان
عون يطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار
Lebanon 24
10-07-2025
|
10:09
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في لقاء مع وفد
أوروبي
وسفراء
الاتحاد الأوروبي
، طالب الرئيس
جوزاف عون
بدعم
لبنان
لاستعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة عليها، مشددًا على ضرورة إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش بكل الوسائل. وحذر من أن غياب الجيش قد يؤدي إلى تدهور أمني كبير يؤثر سلبًا على المنطقة بأسرها، مؤكداً أن ذلك أمر لا يرغب فيه أحد.
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ودعا عون الاتحاد
الأوروبي
إلى رفع
العقوبات
المفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي-عربي لإعادة بناء لبنان وإنعاش اقتصاده بالتوازي مع مسيرته نحو سيادة أمنية وعسكرية كاملة. كما أشار إلى أن قانون هيكلة المصارف في مراحل متقدمة داخل مجلس النواب، معربًا عن أمله في إقراره سريعًا قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرًا أيضاً إلى العمل على وضع اللمسات الأخيرة لقانون الفجوة المالية.
وشدد على أهمية تسهيل عودة
النازحين
السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم ومنسق، معتبراً أن استقرار بعض المناطق
السورية
يتيح ذلك، كما أشار إلى وجود تعاون جيد جدًا في الملف الأمني على الحدود اللبنانية-السورية.
وفيما يخص السلاح الفلسطيني في المخيمات، أكد أن لبنان ينتظر تطبيق المبادرة التي قدّمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي فيلي،
التزام
الاتحاد بالحضور الفاعل في لبنان، مشيرة إلى تفاعل
أوروبا
مع الأهداف الطموحة التي وضعها
الرئيس عون
في خطابه أثناء مراسم القسم. كما شدد السفراء الأوروبيون على تطابق وجهات نظرهم مع موقف لبنان بشأن النازحين السوريين، مؤكدين بدء اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه.
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