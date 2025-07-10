فرح استقبل وفودًا نيابية وبلدية

Advertisement

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح في مكتبه بالمديرية العامة، النائب يرافقه رئيس بلدية – معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة.ولفت بيان للدفاع المدني الى أن "اللقاء خصص للبحث في واقع مراكز الدفاع المدني في قضاء زحلة وسبل دعمها لوجستيا وبشريا، بما يمكنها من مواكبة التحديات المتزايدة. وقد أبدت بلدية زحلة استعدادها الكامل لتقديم الدعم وفق الإمكانيات المتاحة، في حين أكد النائب ، وهو عضو والعدل النيابية، حرصه على متابعة قضايا الدفاع المدني في المجلس النيابي والسعي لتأمين حقوق عناصره وتعزيز إمكانياته".كما استقبل فرح رئيس والأمن النيابية النائب ، وكان عرض مفصل لأوضاع مراكز الدفاع المدني في قضاء .وأثنى على "الجهود الجبارة التي يبذلها عناصر الجهاز"، مشددا على دعمه "الكامل لتقويته وتجهيزه"، مؤكدا مواكبته "الحثيثة لكل الملفات المتصلة به من موقعه في اللجنة النيابية المعنية".كما استقبل رئيس بلدية البيرة – سيمون مسلم، يرافقه العميد عبدو مسلم. وتناول البحث واقع في البلدة والحاجات الأساسية لتعزيز فعاليته الميدانية.وأكد الوفد البلدي التزامه بالتعاون مع وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام المركز وخدمة أهالي المنطقة.، شدد فرح على أهمية هذه اللقاءات التي "تعكس حرص مختلف والبلدية على دعم الدفاع المدني"، معتبرا أن "هذا التلاقي الوطني هو حجر الأساس في تعزيز جهوزية الجهاز وضمان استدامة قدرته على حماية المواطنين في جميع المناطق".