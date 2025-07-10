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لبنان

فرح استقبل وفودًا نيابية وبلدية

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:36
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استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح في مكتبه بالمديرية العامة، النائب جورج عقيص يرافقه رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة.
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ولفت بيان للدفاع المدني الى أن "اللقاء خصص للبحث في واقع مراكز الدفاع المدني في قضاء زحلة وسبل دعمها لوجستيا وبشريا، بما يمكنها من مواكبة التحديات المتزايدة. وقد أبدت بلدية زحلة استعدادها الكامل لتقديم الدعم وفق الإمكانيات المتاحة، في حين أكد النائب عقيص، وهو عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، حرصه على متابعة قضايا الدفاع المدني في المجلس النيابي والسعي لتأمين حقوق عناصره وتعزيز إمكانياته".

كما استقبل فرح رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية النائب جهاد الصمد، وكان عرض مفصل لأوضاع مراكز الدفاع المدني في قضاء الضنية.

وأثنى الصمد على "الجهود الجبارة التي يبذلها عناصر الجهاز"، مشددا على دعمه "الكامل لتقويته وتجهيزه"، مؤكدا مواكبته "الحثيثة لكل الملفات المتصلة به من موقعه في اللجنة النيابية المعنية".

كما استقبل رئيس بلدية البيرة – الشوف سيمون مسلم، يرافقه العميد عبدو مسلم. وتناول البحث واقع مركز الدفاع المدني في البلدة والحاجات الأساسية لتعزيز فعاليته الميدانية.

وأكد الوفد البلدي التزامه بالتعاون مع المديرية العامة وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام المركز وخدمة أهالي المنطقة.

من جهته، شدد فرح على أهمية هذه اللقاءات التي "تعكس حرص مختلف الجهات الرسمية والبلدية على دعم الدفاع المدني"، معتبرا أن "هذا التلاقي الوطني هو حجر الأساس في تعزيز جهوزية الجهاز وضمان استدامة قدرته على حماية المواطنين في جميع المناطق".
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