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لبنان

سماع دوي انفجار قوي ليلا في الجنوب.. هذا مصدره

Lebanon 24
11-07-2025 | 00:15
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سمُع ليلا دوي انفجار قوي في الجنوب، وبعد المتابعة تبين ان الدوي ناجم عن انفجار اطار شاحنة في منطقة الشريفة بين حبوش ودير الزهراني، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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