ديوانيّة ثلاثيّة الأبعاد توّلد إبداعًا في افتتاحيّة مهرجانات بيت الدين..وحضور سياسي رفيع

ارتدى قصر بيت الدين التاريخي بقناطره وأروقته وحجارته أبهى حلّة في ليلة افتتاح مهرجانات بيت الدين لصيف 2025، والانطلاقة مع "ديوانيّة حب"، حيث انصهرت حناجر ثلاث مطربات من العالم العربي متمرّسات في الأداء الطربي: جاهدة من ، ريهام عبد الحكيم من مصر، ولبانة القنطار من ، في عمل صُمم خصيصًا لمهرجانات بيت الدين، قدّمن خلاله مجلسًا طربيًّا لا يشبه سواه، مع توليفة فريدة تداخل فيها الغناء الفردي والثنائي والثلاثي، واستُحضرت عناصر موسيقية معاصرة من الموشّحات الصوفيّة والمجالس الشرقية بنَفَس معاصر، في مشهديّة آخّاذة ارتقت إلى مصاف أروع الأمسيات الطربيّة، فيما القمر من عليائه شاهدًا على روعة الديوانيّة، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور المتعطّش للأعمال الفنيّة الراقيّة، بمرافقة أوركسترا متوسطية بقيادة المايسترو أحمد طه، الى جانب نخبة من العازفين من لبنان والعالم العربي وأوروبا.

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شهدت ليلة الافتتاح حضورًا رسميًّا لافتًا، بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته سهر بعاصيري، الأولى نعمت عون، نائب طارق متري، الرئيس السنيورة وعقيلته هدى، الرئيس السابق للحزب التقدمي ، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة السياحة لورا الخازن، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، السيدة منى الهراوي، وعدد من النواب والشخصيات الدبلوماسيّة والإعلاميّة. شهدت ليلة الافتتاح حضورًا رسميًّا لافتًا، بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته سهر بعاصيري، الأولى نعمت عون، نائب طارق متري، الرئيس السنيورة وعقيلته هدى، الرئيس السابق للحزب التقدمي ، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة السياحة لورا الخازن، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، السيدة منى الهراوي، وعدد من النواب والشخصيات الدبلوماسيّة والإعلاميّة.