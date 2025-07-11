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لبنان

تحذير للمزارعين.. هذا الأمر قد يتسبب بتسمم حاد

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:31
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حذّر رئيس قسم طبابة محافظة عكار الدكتور حسن الأدرع، المزارعين من "مخاطر رش المبيدات الزراعية قرب الأواني المنزلية والمواد الغذائية، لما قد تسببه من حالات تسمم حادة،" ودعا إلى "الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية"، مؤكدا ان " وزارة الصحة على تواصل يومي مع المحافظة، وتتابع الوضع الصحي في ظل التحديات القائمة، وأبرزها وجود مستشفى حكومي وحيد وتراجع خدمات المؤسسات الصحية الخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية".
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وأشار إلى" وجود عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في عكار، لكنها تعاني من نقص في الكوادر والإمكانات، ما يحد من قدرتها على تلبية الحاجات الصحية المتزايدة".

وعن الوضع  الصحي العام، طمأن  أن" الأمور مستقرة"، ودعا  المواطنين، مع بداية فصل الصيف،  إلى "الوقاية والانتباه عند تناول المأكولات، وخصوصاً تلك التي قد لا تراعي الشروط الصحية"، مشيراً إلى أن "بعض الأمراض الموسمية الصيفية أمر معتاد في مثل هذه الفترة". (الوكالة الوطنية)
 
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