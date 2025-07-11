تحذير للمزارعين.. هذا الأمر قد يتسبب بتسمم حاد

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حذّر رئيس قسم طبابة الدكتور حسن الأدرع، المزارعين من "مخاطر رش المبيدات الزراعية قرب الأواني المنزلية والمواد الغذائية، لما قد تسببه من حالات تسمم حادة،" ودعا إلى "الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية"، مؤكدا ان " على تواصل يومي مع المحافظة، وتتابع الوضع الصحي في ظل التحديات القائمة، وأبرزها وجود وحيد وتراجع خدمات المؤسسات الصحية الخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية".وأشار إلى" وجود عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في ، لكنها تعاني من نقص في الكوادر والإمكانات، ما يحد من قدرتها على تلبية الحاجات الصحية المتزايدة".وعن الوضع الصحي العام، طمأن أن" الأمور مستقرة"، ودعا المواطنين، مع بداية فصل الصيف، إلى "الوقاية والانتباه عند تناول المأكولات، وخصوصاً تلك التي قد لا تراعي الشروط الصحية"، مشيراً إلى أن "بعض الأمراض الموسمية الصيفية أمر معتاد في مثل هذه الفترة". (الوكالة الوطنية)