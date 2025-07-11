قرار يخصّ لبنان.. أميركا توافق على بيع عتاد صيانة لطائرات "إيه-29 سوبر توكانو "

قالت الأميركية (البنتاغون) في بيان، اليوم الجمعة، إن وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى بقيمة 100 مليون دولار.

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وسوبر توكانو طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام وتستخدم في المقام الأول لمهام الدعم الجوي القريب، والاستطلاع، ومكافحة التمرد.

تُعرف الطائرة أيضاً باسم "سوبر توكانو"، وتشتهر بقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية والبيئات الصعبة، وهي مزودة بتقنيات متقدمة.