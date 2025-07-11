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لبنان

قرار يخصّ لبنان.. أميركا توافق على بيع عتاد صيانة لطائرات "إيه-29 سوبر توكانو "

Lebanon 24
11-07-2025 | 16:16
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. 
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 وسوبر توكانو طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام وتستخدم في المقام الأول لمهام الدعم الجوي القريب، والاستطلاع، ومكافحة التمرد. 
 
تُعرف الطائرة أيضاً باسم "سوبر توكانو"، وتشتهر بقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية والبيئات الصعبة، وهي مزودة بتقنيات متقدمة.
 
 
 
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