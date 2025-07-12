تسلم 1000 عربة نقل أمتعة جديدة وزعت في صالات المطار

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أعلنت في بيان، عن تسلم 1000 عربة نقل أمتعة جديدة تم توزيعها في صالات ، في إطار الجهود المستمرّة لتحسين جودة الخدمات في وتعزيز راحة المسافرين وتسهيل حركتهم، لا سيّما خلال الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الوافدين والمغادرين.وتأتي هذه الخطوة إلى سلسلة الإجراءات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطة شاملة لتحديث المرافق التشغيلية في المطار، وتحسين تجربة السفر من لحظة الوصول إلى حين المغادرة.كما سيتم إخضاع العربات القديمة لأعمال صيانة وتأهيل بهدف إعادة إدخالها في الخدمة بشكل تدريجي، بما يضمن استمرارية توفرها على مدار الساعة.