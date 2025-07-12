أدرعي: استهدفنا عنصراً في "حزب الله"

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم في وقت سابق اليوم، في منطقة في ، واغتال عنصراً في " " من منظومة الصواريخ المضادة للدروع".

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