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لبنان

باسيل: لبنان لا يزول

Lebanon 24
12-07-2025 | 10:52
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "إكس": "لبنان لا يزول!".
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