الصّدي: نعمل على الحدَ من الاستدانة وعلى كهرباء لبنان شراء الفيول من جباياتها

صدر عن لوزير الطاقة جو الصدي البيان الآتي:

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"نشرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر بتاريخ 12/7/2025 خبراً عار من الصحة بعنوان "صدّي لا يفضّل التعامل مع "، لذا منعاً لضرب علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق ومنعاً لتضليل الرأي العام يهمنا تأكيد الآتي:



- الوزير الصّدي ملتزم بالسياسة الخارجية للدولة وحريص على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق الشقيق.



- شكلت محطة أساسية ضمن أول جولة عربية لصدي حيث زارها ووزير المال في مطلع أيار لشكر العراق سلطة وشعباً على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على صعد عدة بما فيها في قطاع الطاقة والنفط.



- طرح الصدي كل ملف والديون التي ترتبت خلال السنوات الماضية جراءه على خصوصاً ان مجلس النواب لم يصادق حتى تاريخه على العقود الثاني والثالث والرابع.



- نسّق الصّدي مع الوزير جابر لوضع حدَ للإستدانة وتكبيد الدولة المزيد من الإلتزامات المالية التي فرضت بالأمر الواقع، فطلب من شراء الفيول من مداخيل جبايتها.



- أكّد الصّدي منذ اللحظة الأولى لإستلامه مهامه أهمية إنتقال لبنان لإنتاج الطاقة عبر بدلاً من الفيول لما في ذلك من توفير للتكاليف المالية لتأمين التغذية بالكهرباء من جهة وحّد من التلوث البيئي من جهة أخرى. لذا لم يخفِ مساعيه خلال جولاته الخارجية لإنشاء معامل حديثة لإنتاج الطاقة على الغاز ومحاولة الحصول من الدول الشقيقة والصديقة على الاستثمار والدعم لتحقيق ذلك.



في الختام، يؤكّد الصّدي أن إعادة بناء الثقة بلبنان ومدّ الجسور مع المجتمعين العربي والدولي هي إحدى المهام الأساسية التي يقوم بها والحكومة الحالية وهو شخصياً.