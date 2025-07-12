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لبنان

الصّدي: نعمل على الحدَ من الاستدانة وعلى كهرباء لبنان شراء الفيول من جباياتها

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:51
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصدي البيان الآتي:
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"نشرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر بتاريخ 12/7/2025 خبراً عار من الصحة بعنوان "صدّي لا يفضّل التعامل مع العراق"، لذا منعاً لضرب علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق ومنعاً لتضليل الرأي العام يهمنا تأكيد الآتي:

 - الوزير الصّدي ملتزم بالسياسة الخارجية للدولة اللبنانية وحريص على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق الشقيق. 

- شكلت بغداد محطة أساسية ضمن أول جولة عربية لصدي حيث زارها ووزير المال ياسين جابر في مطلع أيار لشكر العراق سلطة وشعباً على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على صعد عدة بما فيها في قطاع الطاقة والنفط. 

- طرح الصدي كل ملف النفط العراقي والديون التي ترتبت خلال السنوات الماضية جراءه على مجلس الوزراء خصوصاً ان مجلس النواب لم يصادق حتى تاريخه على العقود الثاني والثالث والرابع. 

- نسّق الصّدي مع الوزير جابر لوضع حدَ للإستدانة وتكبيد الدولة المزيد من الإلتزامات المالية التي فرضت بالأمر الواقع، فطلب من مؤسسة كهرباء لبنان شراء الفيول من مداخيل جبايتها.

- أكّد الصّدي منذ اللحظة الأولى لإستلامه مهامه أهمية إنتقال لبنان لإنتاج الطاقة عبر الغاز بدلاً من الفيول لما في ذلك من توفير للتكاليف المالية لتأمين التغذية بالكهرباء من جهة وحّد من التلوث البيئي من جهة أخرى. لذا لم يخفِ مساعيه خلال جولاته الخارجية لإنشاء معامل حديثة لإنتاج الطاقة على الغاز ومحاولة الحصول من الدول الشقيقة والصديقة على الاستثمار والدعم لتحقيق ذلك.

في الختام، يؤكّد الصّدي أن إعادة بناء الثقة بلبنان ومدّ الجسور مع المجتمعين العربي والدولي هي إحدى المهام الأساسية التي يقوم بها العهد والحكومة الحالية وهو شخصياً.
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