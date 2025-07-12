الجيش ينتشر في بريتال.. عمليات دهم ومصادرة سيارات

عُلم أنَّ قوة من الجيش صادرت خلال مداهمتها منازل لمطلوبين في بلدة - شرق ، عدداً من المركبات استخدمها مسلحون خلال عمليات إطلاق النار إبان إشكال شهدتهُ البلدة، مساء السبت.

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وكانت التوتر خيّم على المنطقة إبان اشكال اندلع بين عائلتين، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وعلى الأثر، باشرت قوة من الجيش عمليات دهم بحثاً عن المتورطين.