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لبنان

الجيش ينتشر في بريتال.. عمليات دهم ومصادرة سيارات

Lebanon 24
12-07-2025 | 15:01
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عُلم أنَّ قوة من الجيش صادرت خلال مداهمتها منازل لمطلوبين في بلدة بريتال - شرق لبنان، عدداً من المركبات استخدمها مسلحون خلال عمليات إطلاق النار إبان إشكال شهدتهُ البلدة، مساء السبت.
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وكانت التوتر خيّم على المنطقة إبان اشكال اندلع بين عائلتين، ما أسفر عن سقوط جرحى.
 
وعلى الأثر، باشرت قوة من الجيش عمليات دهم بحثاً عن المتورطين.
 
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