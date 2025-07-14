رجّي عرض مع كالاس للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي

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عرض والمغتربين مع نائبة رئيس كايا كالاس خلال محادثات أجراها معها في بروكسيل، للمواضيع المشتركة بين والاتحاد .وطلب رجي من كالاس مساعدة في الضغط لانسحاب من النقاط الخمس وباقي الأراضي المحتلة في ، كما ركز على دور الاتحاد المساعد في ملف التجديد لقوات حفظ السلام "يونيفيل".وتناول وزير الخارجية مع المسؤولة الأوروبية قرار في شأن حصرية السلاح وأكد أنها ماضية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية مشددا على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان. وعرض لخطة الحكومة في معالجة ملف السوريين وأهمية عودتهم إلى بلادهم.من جهتها أكدت كالاس على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي وشددت على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع قبل مجلس الشراكة الأوروبي المنوي انعقاده في أواخر هذا العام.