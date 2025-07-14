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لبنان

وفاة الشاب أحمد... سقط من أحد المباني

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:33
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تُوفِيَ الشاب الفلسطيني أحمد زياد عوض، بعد سقوطه من أحد المباني.
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ونقلت فرق الإسعاق جثة الراحل إلى المستشفى.
 
 
 
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