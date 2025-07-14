سلام يتحرّك لمعالجة الروائح الكريهة في محيط مطار بيروت

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قرر في جلسته الأخيرة نهار الجمعة، وبناءً على الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أواخر حزيران في السراي الحكومي، والذي خُصّص لمعالجة أزمة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط والشويفات والمناطق المجاورة، الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية، إضافةً إلى ، كلّ ضمن صلاحياته، التشدّد في تطبيق الشروط الصحية والبيئية الكفيلة بالحفاظ على العامة في جميع المزارع والمسالخ.ويُشار إلى أنّ هذه الانبعاثات، رغم الجهود المبذولة لتحسين الطرق وتأهيل المنطقة المحيطة بالمطار، لا تزال تشكّل عائقًا أمام إبراز نتائج تلك التحسينات، وتؤثّر سلبًا على صورة العاصمة وصحة المواطنين، ما يستدعي معالجتها من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق معايير السلامة والصحة العامة بصرامة.