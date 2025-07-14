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لبنان

سلام يتحرّك لمعالجة الروائح الكريهة في محيط مطار بيروت

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:09
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قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة نهار الجمعة، وبناءً على الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أواخر حزيران في السراي الحكومي، والذي خُصّص لمعالجة أزمة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط مطار بيروت الدولي والشويفات والمناطق المجاورة، الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية، إضافةً إلى مجلس الإنماء والإعمار، كلّ ضمن صلاحياته، التشدّد في تطبيق الشروط الصحية والبيئية الكفيلة بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة في جميع المزارع والمسالخ.
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ويُشار إلى أنّ هذه الانبعاثات، رغم الجهود المبذولة لتحسين الطرق وتأهيل المنطقة المحيطة بالمطار، لا تزال تشكّل عائقًا أمام إبراز نتائج تلك التحسينات، وتؤثّر سلبًا على صورة العاصمة وصحة المواطنين، ما يستدعي معالجتها من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق معايير السلامة والصحة العامة بصرامة.
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