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لبنان

"أشقاء" يسرقون محطة في البقاع.. مبلغ كبير يختفي!

Lebanon 24
14-07-2025 | 11:38
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أقدم 3 أشقاء من التابعية السورية يعملون في محطة "يونياتد" في بلدة تعلبايا - شرق لبنان، على سرقة مبلغ كبير من المال عبر كسر وخلع خزنة المحطة.
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وذكرت المعلومات أن المبلغ المسروق يُقدر بحوالى 20 ألف دولار.
 
 
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
 
 
 
 
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