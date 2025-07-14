"أشقاء" يسرقون محطة في البقاع.. مبلغ كبير يختفي!

أقدم 3 أشقاء من التابعية يعملون في محطة "يونياتد" في بلدة - شرق ، على سرقة مبلغ كبير من المال عبر كسر وخلع خزنة المحطة.

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وذكرت المعلومات أن المبلغ المسروق يُقدر ب حوالى 20 ألف دولار.