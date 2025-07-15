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لبنان

بو صعب: الخلاف لا يُجدي... والقضاء مدخل الإصلاح

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:23
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خلال جلسة مناقشة الحكومة في مجلس الوزراء، أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى أنّ هذا النقاش يُعقد للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، معتبرًا أن الخلاف الحاد القائم في البلد لن يُفضي إلى أي نتيجة.
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ورأى أنّ تطبيق البيان الوزاري لا يمكن أن يتم خلال سنة واحدة، متسائلًا عن مدى التزام الحكومة بوثيقة الوفاق الوطني، وما قامت به لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الشأن القضائي، لفت بو صعب إلى وجود تصرّفات في القضاء تستدعي المعالجة، مشيرًا إلى أنّ "حدّث ولا حرج" يمكن أن يُقال عما يجري، داعيًا إلى التعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء.
 
كما شدد على أهمية إقرار قانون موجود لدى لجنة الإدارة والعدل، معتبرًا أن إصلاح القضاء هو السبيل لإصلاح الدولة.

 
 
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بو صعب: هناك بعض التصرفات في القضاء "حدّث ولا حرج" وكما كنّا سابقًا وأدعو للتعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء
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