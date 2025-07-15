بو صعب: الخلاف لا يُجدي... والقضاء مدخل الإصلاح

خلال جلسة مناقشة الحكومة في ، أشار مجلس النواب إلى أنّ هذا يُعقد للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، معتبرًا أن الخلاف الحاد القائم في البلد لن يُفضي إلى أي نتيجة.

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ورأى أنّ تطبيق البيان الوزاري لا يمكن أن يتم خلال سنة واحدة، متسائلًا عن مدى الحكومة بوثيقة ، وما قامت به لتحرير الأراضي من .



وفي الشأن القضائي، لفت إلى وجود تصرّفات في تستدعي المعالجة، مشيرًا إلى أنّ "حدّث ولا حرج" يمكن أن يُقال عما يجري، داعيًا إلى التعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء.

كما شدد على أهمية إقرار قانون موجود لدى والعدل، معتبرًا أن إصلاح القضاء هو السبيل لإصلاح الدولة.



