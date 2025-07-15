البزري: أين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي واين الودائع وحقوق المودعين؟

قال النائب ، إنّ "من أهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن ووحدة الشعب"، وأضاف: "نحن نعيش اليوم انقاسماً في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من ".

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وتابع خلال جلسة مجلس النواب: "أسألكم أين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي واين الودائع وحقوق المودعين؟"