ياسين: تقرير ديوان المحاسبة أضاء على ثغرات خطيرة

أشار النائب إلى أنّ "تقرير أضاء على ثغرات خطيرة، ونطالب بتحقيق جديّ وشفاف".

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وأضاف ياسين من مجلس النواب: "نحن نتطلع لقانون إستقلالية الذي أعدته والذي يجب أن يبصر النور من هذا المجلس".