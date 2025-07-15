عن أحداث السويداء... تصريح جديد لجنبلاط

أكّد رئيس السابق ، مساء اليوم انّه يحاول معالجة الوضع في بالتنسيق مع الحكومة .

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وشدد في حديثه لـ "الحدث"، أنّ "السويداء جزء لا يتجزأ من "، معتبرا أنّ "موقف الشيخ الهجري مؤسف ولم يكن أي طرف خارجي يملي الضغوط".



واشار إلى أنه "يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع ".



وشدد في حديثه لـ "الحدث"، أنّ "السويداء جزء لا يتجزأ من "، معتبرا أنّ "موقف الشيخ الهجري مؤسف ولم يكن أي طرف خارجي يملي الضغوط".واشار إلى أنه "يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع ".

وأعلن جنبلاط أنّه يتواصل بشكل شبه يومي مع المسؤولين السوريين، كاشفا انّه "مستعد لزيارة دمشق".



تابع: "لا يجب السماح لإسرائيل باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى"، معتبرا أنّ " طلب الحماية الدولية يهدف لجعل ورقة بيد ".



وأمل جنبلاط بأن يكون هناك وعي للمرحلة والحل في السويداء سياسي برعاية الدولة.



اضاف: "على الدروز في السويداء الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها".



واعتبر جنبلاط أن " انهزم سياسيا وعسكريا "، متابعا "ما أطلبه من السويداء أطلبه من حزب الله في ".