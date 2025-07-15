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لبنان

عن أحداث السويداء... تصريح جديد لجنبلاط

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:16
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أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، مساء اليوم انّه يحاول معالجة الوضع في السويداء بالتنسيق مع الحكومة السورية
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وشدد جنبلاط في حديثه لـ "الحدث"، أنّ "السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا"، معتبرا أنّ "موقف الشيخ الهجري مؤسف ولم يكن أي طرف خارجي يملي الضغوط". 

واشار إلى أنه "يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع دمشق". 

وأعلن جنبلاط أنّه يتواصل بشكل شبه يومي مع المسؤولين السوريين، كاشفا انّه "مستعد لزيارة دمشق". 

تابع: "لا يجب السماح لإسرائيل باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى"، معتبرا أنّ " طلب الحماية الدولية يهدف لجعل الدروز ورقة بيد إسرائيل". 

وأمل جنبلاط بأن يكون هناك وعي للمرحلة والحل في السويداء سياسي برعاية الدولة. 

اضاف: "على الدروز في السويداء الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها". 

واعتبر جنبلاط أن " حزب الله انهزم سياسيا وعسكريا "، متابعا "ما أطلبه من دروز السويداء أطلبه من حزب الله في لبنان". 
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