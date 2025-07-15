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لبنان

ضو: هناك فرصة تاريخية للنهوض بلبنان يتم إحباطها

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:56
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طالب النائب مارك ضو الحكومة بحماية اللبنانيين الموجودين في منطقة السويداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب تدهور الأوضاع هناك.
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 وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال ضو: نحن أمام فرصة تاريخية للنهوض بلبنان وهذه الفرصة هي ملك الشعب اللبناني بأكمله. ما نشهده هو إحباط للفرصة الجديدة من خلال المنظومة القديمة".
 
وتابع: "أرضنا ما زالت محتلة ولم نسمع بخطة واضحة لتحريرها بينما لم نرَ أي مسار واضح لتسليم السلاح غير الشرعي. كذلك، فإن الدعم الدولي ما زال مُعلقاً كما أن أزمة المودعين مستمرة فيما رواتب القطاع العام مُحزنة جداً فيما انقطاع الكهرباء ثابت لا يتبدّل".
 
واستكمل: "نحنُ من المدافعين عن الحكومة وانجازاتها ويُحسب لها إجراء الانتخابات البلدية والإمساك الأمني للمرافئ والمطار".
 
وقال: "الحكومة انطلقت من مبدأ التسويات المستمرة وهي تبحث عن تسويات لإرضاء الدويلات. أداء رئيس الحكومة أساسي وثقتنا به كبيرة ويبدو أنه قرار ممارسة مهامه بناء على الخبرة التي اكتسبها من الأمم المتحدة لاسيما على صعيد التفاوض حتى الوصول لتسوية مقبولة بين الدويلات".
 
وختم: "إن ضياع الفرصة التاريخية يأتي من إرضاء الدويلات على حساب الدولة، والأزمات لا تحلها التسويات بل المواجهات. في الوقت نفسه، يجب تفعيل العلاقات مع سوريا وحصر السلاح بيد الدولة".

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