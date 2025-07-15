خلف: هناك خطر يهدد دور لبنان وعلينا الذهاب نحو الإنقاذ

قال النائب إنَّ "لعبة الأمم تتحكم بالمنطقة وببلدنا بشكل خاص"، معتبراً أن هناك خطر يكمن في تغيير دور دول المنطقة وبالأخص دور على مختلف الأصعدة".

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال خلف: "هناك خطر آخر يتمثل في تعديل حدود دول المنطقة ويظهر بشكلٍ أساسي عندما نسمع عن مشروع الكبرى وحينما نسمع أن لسوريا منفذ على ".

وتابع: "اليوم سقط عدد من إثر اعتداءات إسرائيلية في ونحن لا يمكن أن نتغاضى عن هذا الخطر".

وأكمل: "هناك خطر على العيش معاً لأننا فقدنا الثقة في ما بيننا".

وأكمل: "الطبقة السياسية تتناحر على المناصب ولا تنظر إلى الأجيال ومصلحة الشعب".

وختم: "يجب الذهاب نحو الإنقاذ وعلينا أن نكون بوعي كامل لما يُحيط بنا".