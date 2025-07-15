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لبنان

خلف: هناك خطر يهدد دور لبنان وعلينا الذهاب نحو الإنقاذ

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:35
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قال النائب ملحم خلف إنَّ "لعبة الأمم تتحكم بالمنطقة وببلدنا بشكل خاص"، معتبراً أن هناك خطر يكمن في تغيير دور دول المنطقة وبالأخص دور لبنان على مختلف الأصعدة".
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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال خلف: "هناك خطر آخر يتمثل في تعديل حدود دول المنطقة ويظهر بشكلٍ أساسي عندما نسمع عن مشروع إسرائيل الكبرى وحينما نسمع أن لسوريا منفذ على البحر الأبيض المتوسط".
 
وتابع: "اليوم سقط عدد من الشهداء إثر اعتداءات إسرائيلية في البقاع ونحن لا يمكن أن نتغاضى عن هذا الخطر".
 
وأكمل: "هناك خطر على العيش معاً لأننا فقدنا الثقة في ما بيننا".
 
وأكمل: "الطبقة السياسية تتناحر على المناصب ولا تنظر إلى الأجيال ومصلحة الشعب".
 
وختم: "يجب الذهاب نحو الإنقاذ وعلينا أن نكون بوعي كامل لما يُحيط بنا".
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lebanon 24
16/07/2025 01:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: هناك خطر يكمن في تغيير دور دول المنطقة وبالأخص دور لبنان على مختلف الأصعدة
lebanon 24
16/07/2025 01:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: هناك خطر على العيش معاً لأننا فقدنا الثقة في ما بيننا
lebanon 24
16/07/2025 01:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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