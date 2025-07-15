في هذه المنطقة.. إطلاق نار يُسفر عن 4 إصابات إثر خلاف مع صاحب عمل

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اصيب 4 أشخاص، بينهم 3 سوريين، إثر مشاجرة بينهم وبين شخص يعملون لديه، تطوّرت الى اطلاق نار من قبل صاحب العمل، في بلدة قناريت.وعملت فرق الاسعاف على نقل الجرحى مستشفيات المنطقة، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها ، وتعمل على توقيف مطلق النار. (الوكالة الوطنية)