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لبنان

في هذه المنطقة.. إطلاق نار يُسفر عن 4 إصابات إثر خلاف مع صاحب عمل

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:12
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اصيب 4 أشخاص، بينهم 3 سوريين، إثر مشاجرة بينهم وبين شخص يعملون لديه، تطوّرت الى اطلاق نار من قبل صاحب العمل، في بلدة قناريت.

وعملت فرق الاسعاف على نقل الجرحى  مستشفيات المنطقة، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.
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وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها ، وتعمل على توقيف مطلق النار. (الوكالة الوطنية)
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